"Мисс Украина Вселенная" Неплях сбежала от избранника посреди отдыха и раскрыла правду: "Он обиделся"

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

Победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная 2021» Анна Неплях впервые откровенно рассказала о громком разрыве с бойфрендом, который произошел прямо во время их совместного путешествия.

Еще в конце марта модель ошеломила признанием, что была вынуждена буквально «сбежать» от бойфренда-бизнесмена посреди отдыха за границей. Теперь звезда объяснила, что их отношения длились всего два месяца, и за это время они так и не смогли найти общего ритма жизни.

«В этом году у меня был новый роман, который закончился. Мы два месяца общались, не жили вместе. А когда уже поехали вместе в путешествие, я поняла — это не мой человек. У нас абсолютно разный образ жизни, проведения досуга. Это не мой муж, поэтому я и сбежала. Мы не закончили путешествие вместе, потому что я не хотела что-то объяснять, и слышать снова одни и те же слова. Поэтому пока он пошел пить пиво в бар, я быстро купила билет Вена-Киев, собрала чемоданы и реально сбежала», — рассказала Анна в комментарии blik.ua.

Сейчас бывшие не так активно общаются, но, по словам модели, они остаются в «нормальных отношениях»: «Да, он обиделся. Но сказал, что всегда будет меня любить. Но я для себя закрыла эту историю и больше не хочу повторять».

Сейчас модель признается, что ее сердце свободно, однако она не закрывается от новых знакомств и готова к новым чувствам. Правда, теперь подходит к выбору партнера осторожнее.

«Сейчас мое сердце свободно, я открыта к свиданиям, к новой любви. Готова к знакомствам и в соцсетях. Но когда пишут с анонимной страницы, прошу показать фото. Конечно, лучший способ знакомства — это в совместной компании, или когда кто-то из друзей может зарекомендовать человека», — пояснила звезда.

Напомним, недавно бывшие супруги актеров Владимир Ращук и Виктория Билан воссоединились на Пасху и показали совместные фото с сыном.