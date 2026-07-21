"Мисс Украина Вселенная" Неплях съехалась с известным бизнесменом и удивила его дорогим сюрпризом

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

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Победительница конкурса «Мисс Украина Вселенная-2021», модель и блогер Анна Неплях рассказала подробности своего нового романа.

Так, больше не секрет, что звезда находится в отношениях с киевским бизнесменом Александром Гудковым. Пара начала строить отношения несколько месяцев назад. По словам Анны, она с избранником частично уже съехалась. В настоящее время возлюбленные проживают в квартире бизнесмена.

«У него на балконе все высадила цветами. Пока он был днем на работе, сделала вот такой сюрприз. Также я подарила ему смарт-кольцо, самое такое ношу. Теперь проверяю его сон, как ему вообще со мной спится», — смеясь отметила Неплях в интервью blik.ua.

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Анна Неплях и Александр Гудков / © instagram.com/neplyah

Модель также рассказала об очень оригинальном и ценном подарке от Гудкова. Как оказалось, еще на ранних этапах отношений бизнесмен создал приложение специально для Анны, в котором разместил список развлечений для ее поездки в США. Среди них можно было воспользоваться полетом на вертолете или поесть в ресторане.

«Он мне лично разработал очень классное приложение перед моим путешествием в Америку — New York City for Hanna Neplyah. В нем были разные активности, например, полет над Нью-Йорком на вертолете. Также, ночь в отеле, забронировал мне ресторан, прогулка по парку. Это был для меня самый ценный подарок. Вообще мне такого никто никогда не делал», — ошеломила модель.

Напомним, недавно певица Анна Тринчер назвала имя известного украинского певца, с которым бы пошла на свидание. Звезда не скрыла, что именно за этого артиста хотела бы замуж.

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