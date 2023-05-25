"Мисс Украина Вселенная" Неплях шокировала, как стала жертвой домогательств в поезде: "Достал свое богатство"

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях поделилась своим болезненным опытом, как стала жертвой домогательств в поезде.

Как рассказала в Instagram-stories знаменитость, она ехала в купе с тремя мужчинами. Когда два пассажира легли спать, один начал непристойно себя вести. Мужчина достал половой орган и начал мастурбировать. Анна не на шутку испугалась и делала вид, будто она ничего не заметила и спит.

"Я спала на нижней правой полочке, а тот, что не спал, — на левой верхней. Когда двое других мужчин уснули, он достал свое богатство и, глядя на меня, начал мастурбировать. Я испугалась и делала вид, что сплю. Но ночь и была для меня бессонной", – вспомнила Анна.

Анна Неплях поделилась болезненным опытом / Фото: instagram.com/neplyah

Неплях убеждена, что в поездах следует ввести женские купе для того, чтобы обезопасить женщин от пассажиров, которые позволяют себе лишнее.

"Мое личное спасибо "Укрзализныци", что услышали женщин и реализуете вагоны, где каждая женщина сможет чувствовать себя безопасно", — отметила Анна.

Анна Неплях поддержала введение женских купе в поезде / Фото: instagram.com/neplyah

Напомним, ранее введение женских купе поддержала певица Alina Pash. Исполнительница также поделилась своей историей, как в поезде стала жертвой домогательств и едва сбежала из купе от троих мужчин.

Читайте также: