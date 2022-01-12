"Мисс Украина Вселенная" Неплях топлесс взбудоражила воображение, посветив сочными ягодицами

Анна отдыхает в Тулуме.

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях в отпуске.

27-летняя блогерша улетела в Мексику. Оттуда знаменитость дразнит подписчиков своего Instagram горячими публикациями. В частности, красавица опубликовала пикантное видео. В ролике Анна запечатлена во время чтения книги на лежаке. Красавица загорала топлесс, одетая только в оранжевые плавки. Девушка посветила сочными ягодицами и длинными ножками.

"А загорать хорошо", – прокомментировала она.

Фолловеры Ани не сдержали эмоций от увиденного. "Как красиво", "Кайфово", "Как в кино", – писали они в комментариях.

Заметим, в Тулуме сейчас также отдыхают Дорофеева с Дантесом и Каменских с Потапом.

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