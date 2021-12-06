"Мисс Украина Вселенная" Неплях в латексном мини подчеркнула бюст и роскошные ножки

"Мисс Украина Вселенная" Неплях в латексном мини подчеркнула бюст и роскошные ножки

Анна ошеломила красивой фигурой.

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях устроила новую горячую фотосессию перед финалом "Мисс Вселенная".

На странице в Instagram 27-летняя блогерша запостила кадр, где позировала на каблуках в черном латексном мини-платье. Красавица похвасталась бюстом, узкой талией и роскошными длинными ножками. Свой лук она дополнила эффектной укладкой и макияжем.

Анна Неплях / instagram.com/neplyah

"Сегодня начинаются репетиции дефиле и финального шоу для "Мисс Вселенная". А пока я удобно постою на каблуках на фото", — прокомментировала сообщение Анна.

В комментариях фаны были щедры на комплименты:

Роскошная

Миссис Смит

Красотка

Отметим, 70-й международный конкурс "Мисс Вселенная" состоится 13 декабря в Эйлате в Израиле.

Читайте также: