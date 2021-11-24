"Мисс Украина Вселенная" Неплях в сверхоткровенном наряде без лифа засветила грудь

Анна показала горячие кадры.
Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях взбудоражила воображение своих поклонников.
В своем Instagram 27-летняя красавица разместила довольно пикантные фото и видео, на которых предстала в трендовой красной кофточке на голое тело. Откровенный наряд едва прикрыл грудь блогерши.
Для просмотра листайте вправо
"Немного солнечного Парижа вам в ленту", – написала Аня.
Пользователи принялись комментировать публикацию. Кроме красоты девушки, подписчики не обошли вниманием ее одежду.
- Чтобы я так людям доверяла, как вы этой кофточке
- Ох и кофта
- Роскошь
- Аня! Как красиво
- Какая женственная
Напомним, недавно Неплях разошлась с бойфрендом-иностранцем. Пара не смогла встречаться на расстоянии. Теперь она с головой погрузилась в подготовку к "Мисс Вселенная". Конкурс состоится в декабре в Израиле.
Читайте также: