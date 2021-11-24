"Мисс Украина Вселенная" Неплях в сверхоткровенном наряде без лифа засветила грудь

"Мисс Украина Вселенная" Неплях в сверхоткровенном наряде без лифа засветила грудь

Анна показала горячие кадры.

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях взбудоражила воображение своих поклонников.

В своем Instagram 27-летняя красавица разместила довольно пикантные фото и видео, на которых предстала в трендовой красной кофточке на голое тело. Откровенный наряд едва прикрыл грудь блогерши.

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"Немного солнечного Парижа вам в ленту", – написала Аня.

Пользователи принялись комментировать публикацию. Кроме красоты девушки, подписчики не обошли вниманием ее одежду.

Чтобы я так людям доверяла, как вы этой кофточке

Ох и кофта

Роскошь

Аня! Как красиво

Какая женственная

Напомним, недавно Неплях разошлась с бойфрендом-иностранцем. Пара не смогла встречаться на расстоянии. Теперь она с головой погрузилась в подготовку к "Мисс Вселенная". Конкурс состоится в декабре в Израиле.

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