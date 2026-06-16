"Мисс Украина Вселенная" Неплях закрутила новый роман и ответила на слухи об известном избраннике

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

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Украинская модель и Мисс Украина Вселенная-2021 Анна Неплях заявила о начале нового романа.

Так, последние месяцы вокруг личной жизни звезды ходит немало слухов. Поэтому на проекте «Наодинці з Гламуром» Анна расставила все точки над «i». Она впервые официально подтвердила, что уже полтора месяца влюблена и встречается с мужем.

Имя бойфренда модель пока скрывает. Однако в Сети долгое время говорят, что им может быть 39-летний известный бизнесмен Александр Гудков. Но Неплях загадочно и с улыбкой отказалась это комментировать.

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«Последние полтора месяца (влюбленная — прим. ред.). Смею сказать, что в жизни не была такой влюбленной, как сегодня. Я невероятно довольна тем, что со мной происходит, и от того, какой мужчина сейчас рядом со мной. Когда будет кольцо на пальце, тогда прокомментирую, кто именно мой избранник», — откровенно рассказала Неплях в комментарии Анне Севастьяновой.

Анна Неплях с новым избранником, которого скрывает / © instagram.com/neplyah

И хотя модель усердно пытается скрыть своего нового возлюбленного от публики, она открыто говорит об их знакомстве. По словам Анны, это произошло в приложении для знакомств и с тех пор роман стал стремительно набирать обороты. И как результат, за довольно короткий период влюбленности пара постепенно съезжается.

«Мы знакомы давно — семь лет. Мы увидели друг друга в приложении для знакомств. У нас случился метч и мы договорились о свидании. И с тех пор мы не расставались. На прошлой неделе он дал мне ключ от своей квартиры, и я понемногу переезжаю. Мне хочется наслаждаться временами с возлюбленным. Я только вернулась из Америки и говорю своим подругам, чтобы встречаться только в обед, потому что все мои вечера созданы для возлюбленного. С ним Киев чувствуется как Париж. Кайфую от новой истории», — восхитила блогер.

К тому же, похоже, загадочный бойфренд модели настроен довольно решительно. Неплях утверждает, что мужчина уже говорил с ней об предложении и расспрашивал об обручальном кольце.

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«Он спросил у меня, какое именно кольцо я хочу как для предложения. Я прислала ему размер, кольцо, камень — все, как я хочу», — заинтриговала звезда.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Кому погрожував Тарас Тополя судом, РОЗКІШ у декларації дружини МІНІСТРА та НАЙГАРЯЧІШІ ПЛІТКИ

Напомним, недавно Анна Неплях рассекретила, кто ей подарил элитное авто за 120 тыс. долларов. Модель стала владелицей Porsche Cayenne в марте этого года.

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