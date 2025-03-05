"Мисс Украина Вселенная" Суббота показалась в синяках и ранах и шокировала заявлением об избиении возлюбленным

Модель и победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота шокировала, что ее избивал любимый мужчина.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram и опубликовала фото, где она изображена в синяках и ранах. Модель говорит, что в течение шести лет находилась в отношениях с избранником, который ее избивал. Суббота поделилась, что любила мужчину. Каждый раз она верила, что возлюбленный изменится и такого больше не повторится. Поведение мужчины стало только хуже. Он бил Субботу, манипулировал ею и угрожал ей. Свидетелем этого приходилось быть их ребенку.

Анастасия Суббота / Фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

"Вот результат отношений с человеком, которого ты даже любил, на которого раньше полагался, надеялся, что все изменится, но ничего не менялось, а только становилось хуже... Алкоголь, нервные срывы, манипуляция тобой, твоими родными и друзьями, буллинг и насилие, угрозы... И это все потом видел и слышал наш ребенок", - откровенно рассказала модель.

Анастасия Суббота / Фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

Анастасия Суббота вместе с мужем проживала за границей. Знаменитость говорит, что ей даже некуда было уйти от него. В конце концов после очередного срыва мужчины модель собрала вещи и вместе с ребенком вернулась в Украину.

Анастасия Суббота / Фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

"Два последних года, еще и когда ты без родных за границей, — это было очень тяжело. Потом ты понимаешь, что дальше будет еще хуже и хуже… Случается еще одна неприятная "ситуация", ты берешь себя в руки, собираешь вещи и возвращаешься назад домой. Тогда слово "домой" для меня никогда не было таким теплым, даже когда ты едешь обратно в Украину с 2-летним ребенком под ракеты и обстрелы", - вспоминает модель.

Анастасия Суббота / Фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

Суббота говорит, что поначалу ей было тяжело. В частности, она страдала депрессией, бессонницей, постоянной истерикой. Однако модель понимала, что должна держаться, ведь у нее ребенок, за которого нужно отвечать. Наконец, состояние Субботы улучшилось. Знаменитость признается, что наконец-то чувствует себя свободной и у нее исчез страх за свою жизнь.

Анастасия Суббота / Фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

"Депрессия, которую ты никому не показываешь, даже своему ребенку, истерики, бессонница, не понимание, что делать дальше… Опять берешь себя в руки, потому что у тебя есть ребенок, о котором ты заботишься, и есть люди, которые тебя поддерживают. Дальше ты просто начинаешь жить, привыкать, что ты свободна, и живешь без страха за свою жизнь и за ребенка, ты живешь в покое – в покое даже под постоянные тревоги и обстрелы… "Смешно", правда? За почти год в Украине мне не было так страшно, как моментами в эти шесть лет", - добавила модель.

Анастасия Суббота / Фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

Знаменитость поделилась, что этот опыт научил ее быть сильнее, мудрее и ценить себя. Также она дала важный совет женщинам, которые оказались в подобной ситуации. Модель говорит, что такие отношения нужно немедленно прекращать, ведь мужчина не изменится.

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