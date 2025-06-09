"Мисс Украина Вселенная" Суббота во второй раз стала мамой и показала новорожденную дочь

Анастасия Суббота / © instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

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Модель и победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота во второй раз стала мамой.

Радостной новостью знаменитость поделилась в Instagram. У модели в одном из роддомов Киева родилась дочь. Девочка появилась на свет 4 июня с весом в 3 килограмма 170 граммов и ростом в 54 сантиметра. Анастасия Суббота назвала вторую дочь Софией. Кстати, знаменитость не стала скрывать девочку, а уже и показала первые фото с ней.

"Теперь я официально мама двоих! Добро пожаловать в наш мир, наша кроха София", - поделилась модель.

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Младшая дочь Анастасии Субботы / © instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

Анастасия Суббота уже и успела выписаться из роддома. Модель встречали родные и близкие. Знаменитости подарили гелевые воздушные шарики, а также немалый букет розовых роз. Дома Анастасию ждал милый тортик.

Анастасия Суббота с дочерьми / © instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

Отметим, Анастасия Суббота родила дочь от возлюбленного, которого она хоть и показывает, но имя его остается неизвестным. Также знаменитость воспитывает старшего ребенка - 3-летнюю Елизавету. Отец девочки - первый муж модели. Недавно Суббота шокировала подробностями их отношений, рассказав, как страдала от физического насилия.

Напомним, недавно стало известно, что британский актер Том Хиддлстон во второй раз станет отцом. Возлюбленная звезды Голливуда - актриса Зави Эштон - беременна от него.