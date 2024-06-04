"Мисс Украина Вселенная" Ястремская занялась бодибилдингом и в бикини ошеломила рельефным телом

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2020" Елизавета Ястремская профессионально занялась бодибилдингом.

Более того, модель уже даже достигла важных результатов. В комментарии для ТСН.ua Ястремская поделилась, что победила на Кубке Украины по бодибилдингу WABBA, который прошел во Львове. Знаменитость заняла первое место в категории "Модель бикини".

Елизавета Ястремская

"Это была моя мечта и я ее добилась. Мой результат — это тяжелый труд и вера в себя. Я тренировалась 4-5 часов ежедневно утром и вечером, чтобы достичь этой цели. У каждого есть 24 часа в сутки, поэтому используйте их мудро. Работайте без устали, планируйте свое время и не сдавайтесь. Если я смогла, то и вы сможете достичь своих желаний. Никогда не отступайте от своих целей", - отметила Елизавета.

"Мисс Украина Вселенная" Ястремская победила на Кубке Украины по бодибилдингу

Как призналась модель, победа ей далась благодаря тяжелому труду. Ястремская много времени проводила в зале, чтобы осуществить свою мечту. Фигура знаменитости действительно впечатляет. Модель показалась в бикини и просто ошеломила рельефным телом.

Елизавета Ястремская

"Эта победа является ярким примером того, как упорство, дисциплина и преданность могут привести к большим достижениям", — добавила модель.

Елизавета Ястремская

Отметим, Елизавета Ястремская – украинская модель. В 2020 году она стала обладательницей титула "Мисс Украина Вселенная", после чего уехала в США представлять Украину на соответствующем конкурсе.

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