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"Мисс Украина Вселенная" Ястремская занялась бодибилдингом и в бикини ошеломила рельефным телом

"Мисс Украина Вселенная" Ястремская занялась бодибилдингом и в бикини ошеломила рельефным телом

Елизавета Ястремская / Фото: instagram.com/__lizaelza__

Модель уже рассказала о своем важном достижении.

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2020" Елизавета Ястремская профессионально занялась бодибилдингом.

Более того, модель уже даже достигла важных результатов. В комментарии для ТСН.ua Ястремская поделилась, что победила на Кубке Украины по бодибилдингу WABBA, который прошел во Львове. Знаменитость заняла первое место в категории "Модель бикини".

Елизавета Ястремская / ©
Елизавета Ястремская

"Это была моя мечта и я ее добилась. Мой результат — это тяжелый труд и вера в себя. Я тренировалась 4-5 часов ежедневно утром и вечером, чтобы достичь этой цели. У каждого есть 24 часа в сутки, поэтому используйте их мудро. Работайте без устали, планируйте свое время и не сдавайтесь. Если я смогла, то и вы сможете достичь своих желаний. Никогда не отступайте от своих целей", - отметила Елизавета.

"Мисс Украина Вселенная" Ястремская победила на Кубке Украины по бодибилдингу

"Мисс Украина Вселенная" Ястремская победила на Кубке Украины по бодибилдингу

Как призналась модель, победа ей далась благодаря тяжелому труду. Ястремская много времени проводила в зале, чтобы осуществить свою мечту. Фигура знаменитости действительно впечатляет. Модель показалась в бикини и просто ошеломила рельефным телом.

Елизавета Ястремская / ©
Елизавета Ястремская

"Эта победа является ярким примером того, как упорство, дисциплина и преданность могут привести к большим достижениям", — добавила модель.

Елизавета Ястремская / ©
Елизавета Ястремская

Отметим, Елизавета Ястремская – украинская модель. В 2020 году она стала обладательницей титула "Мисс Украина Вселенная", после чего уехала в США представлять Украину на соответствующем конкурсе.

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