Мисс Вселенная Украина призналась, что хотела совершить самоубийство и назвала причины

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2023", певица Ангелина Усанова, которую недавно организаторы "Мисс Вселенной" посадили на вечеринке возле россиянки, откровенно рассказала, что хотела покончить жизнь самоубийством из-за измены мужа с ее лучшей подругой.

Усанова вспомнила, как с приходом пандемии и закрытием границ ее муж остался вне Украины. Артистка на тот момент находилась в Киеве и даже не догадывалась, что лучшая подруга стала встречаться с ее уже бывшим избранником. В конце концов, по словам певицы, пара сыграла свадьбу и больше не общалась с Ангелиной.

"Я была замужем. Так получилось, что я приехала в Киев во время пандемии, и в то время позакрывались границы. А моя лучшая подруга осталась в том городе, где я жила, и начала встречаться с моим мужем. В конце концов, они поженились. Меня, так сказать, выгнали из дома. Я осталась без дома, лучшей подруги и мужа. К тому же она запрещала ему общаться со мной и как-то мне помогать. Это была очень трудная ситуация", – поделилась Ангелина Усанова KP.ua.

Мисс Вселенная Украина 2023 Ангелина Усанова / Фото: instagram.com/usanova.life

Девушка очень тяжело переживала разрыв отношений при таких обстоятельствах. Усанова призналась, что чувствовала себя жалкой и беспомощной. Единственное, чего хотела Ангелина — покончить с собой.

"Это был очень критический момент в моей жизни, когда самооценка была просто разбита. Трудная тема… В такой период ты чувствуешь себя никчемной, никому не нужной, бесталанной. Это было очень страшное время. Сплошная тьма", – болезненно рассказала певица.

Мисс Вселенная Украина 2023 Ангелина Усанова

Преодолеть проблемы и наладить моральное состояние Усановой помогли близкие и работа с психологом. Также певица призналась, что свою боль в основном возлагала на ноты, что и спасло ее от ужасного решения.

"В первую очередь, мне помогла поддержка людей. По своему опыту могу сказать, что очень важно не закрываться в себе в такие моменты. Помню, как мне позвонила мама и сказала: "А думала ли ты, скольким людям можешь помочь? А думала ли ты, как много людей были бы рады с тобой встретиться в этой жизни?". Потом я работала с психологом. Но самое главное, пожалуй, что мне помогло – это музыка", – добавила артистка.

Сейчас сердце победительницы конкурса "Мисс Вселенная Украина 2023" свободно.

Отметим, 18 ноября Ангелина Усанова представит Украину на международном конкурсе "Мисс Вселенная" в Сальвадоре, Центральной Америке.

Напомним, что недавно украинская рэп-исполнительница alyona alyona призналась, что в детстве ее булили из-за внешности. Артистка страдала от лишнего веса и показала, как выглядела в школьные годы.

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