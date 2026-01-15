Мистер Биг из "Секса в большом городе" неожиданно послал Сару Джессику Паркер и публично унизил ее

Сара Джессика Паркер и Крис Нот / © Associated Press

Американский актер Крис Нот, который сыграл Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", неожиданно послал свою коллегу Сару Джессику Паркер и публично унизил ее.

Произошло это после того, как актриса накануне торжественной церемонии "Золотого глобуса-2026" получила почетную премию Кэрол Бернетт. Артистку отметили за вклад и оставленный значительный след в киноиндустрии. Однако Крис Нот с этим, похоже, не согласен.

Актер в Instagram опубликовал фотографию, где он показал, как тренируется в спортзале. Кадры артист подписал так: "К черту Новый год - погнали". Однако в комментариях значительное количество пользователей предположили, что выражение "к черту" было адресовано Саре Джессике Паркер: "Вы же имеете в виду "к черту СДП (Сару Джессику Паркер) и ее награду". На что Крис Нот неожиданно ответил: "Верно!". Правда, сейчас актер, похоже, удалил свой ответ.

Пост Криса Нота / © instagram.com/chrisnothofficial

К слову, Крис Нот и Сара Джессика Паркет играли любовников в сериале "Секс в большом городе". Однако в реальной жизни между ними, похоже, нет теплых отношений. Очевидно, отношения между ними испортились на фоне обвинений Криса Нота в изнасилованиях и физическом насилии. Тогда Сара Джессика Паркер публично поддержала женщин, которые утверждали, что пострадали из-за действий актера. Сам Крис Нот все скандальные обвинения отрицает.

Крис Нот и Сара Джессика Паркер / © Getty Images

