Мистер Биг из "Секса в большом городе" потерял 12 млн долларов после обвинений в изнасиловании

Мистер Биг из "Секса в большом городе" потерял 12 млн долларов после обвинений в изнасиловании

С актером прекратила сотрудничество одна крупная компания.

Американский актер Крис Нот, известный благодаря роли Мистера Бига из "Секса в большом городе", потерял 12 млн долларов.

С актером отказалась сотрудничать крупная компания по продаже алкогольных напитков после обвинений в изнасиловании. Entertainment Arts Research, Inc должна была продавать текилу Криса Нота.

"Сейчас нам нет смысла сотрудничать из-за обвинений, к которым необходимо относиться с максимальной серьезностью", — сказал Бернард Рубин, генеральный директор EARI, пишет Daily Star.

Крис Нот потерял 12 млн долларов / Associated Press

После того, как Криса Нота обвинили в изнасиловании, его карьера начала разрушаться. Ранее из Сети пропал рекламный ролик бренда велотренажеров Peloton с участием звезды сериала "Секс в большом городе". Как объяснили представители компании в комментарии Variety, они не могли не отреагировать на обвинения женщин.

Напомним, две женщины рассказали, что Крис Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. Также о насилии со стороны Криса Нота заговорила известная актриса Зои Листер-Джонс. Кроме того, Нот в 90-е годы встречался с моделью Беверли Джонсон. Впрочем, девушка после разрыва их отношений рассказала, что он постоянно ревновал, избивал и угрожал убить ее пса. Недавно еще одна жертва рассказала, что актер пытался ее изнасиловать в 2010 году.

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