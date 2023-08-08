Мистер Биг из "Секса в большом городе" прокомментировал обвинения в домогательствах и признался в изменах жене

Американский актер Крис Нот, который сыграл Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", прокомментировал скандальные обвинения в секс-домогательствах и неожиданно признался, что изменял жене.

Знаменитость дал первое интервью после скандальных обвинений в секс-домогательствах в 2021 году. По словам Нота, он никого не заставлял заниматься с ним сексом, а интим происходил только с согласия. Актер по-прежнему отрицает все обвинения в его адрес.

"Вы придумываете себе те же оправдания, что и многие мужчины: это просто небольшой "танец" на стороне, и это весело. Ты никому не причинишь вреда. Никто об этом не узнает, понимаете, и секс просто приятен. И многие люди хотят заняться с тобой сексом. Это как "у меня больше не будет такой возможности", — прокомментировал актер изданию USA Today.

Крис Нот / Фото: Associated Press

Крис Нот признался, что изменял своей жене, актрисе Таре Уилсон. Актер признает, что причинил возлюбленной своим поступком огромною боль, за что ему очень досадно.

"Я изменил своей жене, и это причинило ей боль. Но это не преступление", — добавил актер.

Крис Нот с женой / Фото: Associated Press

Напомним, в декабре 2021 года Криса Нота обвинили в сексуальных домогательствах. Две женщины заявили, что актер изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. Впоследствии о ненадлежащем поведении со стороны актера заговорила актриса Зои Листер-Джонс, а модель Беверли Джонсон, с которой Нот находился в отношениях, утверждала, что после их разрыва знаменитость избил ее. На этом обвинения не закончились. Певица Лиза Джентиле заявила, что Крис Нот в 2002 году пытался ее склонить к интиму, а когда та отказала, актер угрожал разрушить карьеру. Также дублер сериала "Секс в большом городе" утверждала, что артист на съемочной площадке приставал к работницам, в том числе к ней.

Крис Нот тогда все возражал. Однако в Голливуде его начали отменять. Актера вырезали из продолжения сериала "Секс в большом городе", его прекратили приглашать на съемки, он потерял рекламный контракт.

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