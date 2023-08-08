Мистер Биг из "Секса в большом городе" прокомментировал обвинения в домогательствах и признался в изменах жене

Скандальные обвинения в адрес актера прозвучали еще в 2021 году.
Американский актер Крис Нот, который сыграл Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", прокомментировал скандальные обвинения в секс-домогательствах и неожиданно признался, что изменял жене.
Знаменитость дал первое интервью после скандальных обвинений в секс-домогательствах в 2021 году. По словам Нота, он никого не заставлял заниматься с ним сексом, а интим происходил только с согласия. Актер по-прежнему отрицает все обвинения в его адрес.
"Вы придумываете себе те же оправдания, что и многие мужчины: это просто небольшой "танец" на стороне, и это весело. Ты никому не причинишь вреда. Никто об этом не узнает, понимаете, и секс просто приятен. И многие люди хотят заняться с тобой сексом. Это как "у меня больше не будет такой возможности", — прокомментировал актер изданию USA Today.
Крис Нот признался, что изменял своей жене, актрисе Таре Уилсон. Актер признает, что причинил возлюбленной своим поступком огромною боль, за что ему очень досадно.
"Я изменил своей жене, и это причинило ей боль. Но это не преступление", — добавил актер.
Напомним, в декабре 2021 года Криса Нота обвинили в сексуальных домогательствах. Две женщины заявили, что актер изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. Впоследствии о ненадлежащем поведении со стороны актера заговорила актриса Зои Листер-Джонс, а модель Беверли Джонсон, с которой Нот находился в отношениях, утверждала, что после их разрыва знаменитость избил ее. На этом обвинения не закончились. Певица Лиза Джентиле заявила, что Крис Нот в 2002 году пытался ее склонить к интиму, а когда та отказала, актер угрожал разрушить карьеру. Также дублер сериала "Секс в большом городе" утверждала, что артист на съемочной площадке приставал к работницам, в том числе к ней.
Крис Нот тогда все возражал. Однако в Голливуде его начали отменять. Актера вырезали из продолжения сериала "Секс в большом городе", его прекратили приглашать на съемки, он потерял рекламный контракт.
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