Младшая дочь Евгения Кошевого впервые вышла на сцену и довела до слез пением

11 марта и 18 марта в 19:30 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера новых благотворительных концертов "Вечернего Квартала".

Актеры "Вечернего Квартала" и актрисы "Женского Квартала" подготовили юмористические миниатюры и музыкальные номера на актуальные темы, чтобы поддержать украинцев и еще раз подчеркнуть – никогда никому не удастся сломать украинцев.

"Будет жесткий юмор, без крепкого слова не обойдется", – пообещал художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой.

На этот раз зрители увидят юмористическую миниатюру, как Олаф Шольц, которого сыграл Валентин Михиенко, оказался в одном из продуктовых магазинов Киевской области. Продавцы, роли которых исполнили Анастасия Евтушенко и Ольга Жуковцова, встретив такого гостя, не растерялись и решили за всех украинцев поговорить с немецкими канцлером. Что из этого вышло, можно будет увидеть в новом концерте "Вечернего Квартала".

Валентин Михиенко сыграл Олафа Шольца

А также зрителей ждет трогательный номер, в котором маленькая девочка Даша из Харькова читает стихотворение для своего папы-защитника. Александр Пикалов познакомился с ней в Харьковском санатории для реабилитации украинских военных, куда актер Студии "Квартал 95" вместе с певцом Дмитрием Шуровым и автором песен Андреем Голованем приехали с выступлением, чтобы поддержать наших защитников. Стихотворение в исполнении Даши растрогало Александра и он пригласил девочку выступить на сцене "Вечернего Квартала".

Кроме того, актрисы "Женского Квартала" исполнили песню-посвящение всем детям, которые ждут своих родителей с войны. На сцену вместе с артистками вышли дочери Юрия Ткача – Елизавета и Евгения Кошевого – Серафима. Марта Адамчук и Вера Кекелия во время исполнения песни растрогались и не сдержали слез.

Актрисы "Женского Квартала" с детьми

Также среди музыкальных номеров зрители увидят выступления хитмейкера MONATIK, выпускницы "Голоса страны" Kola в дуэте с MamaRika, а также – Златы Огневич, ROXOLANA, FIINKA, CHEEV, группы PROBASS HARDI.

Кола и MamaRika

MONATIK

"Хотим показать, что Украина несгибаемая, не сдается и никогда не сдастся. Юмор – наше оружие и мы пытаемся этим оружием делиться со всеми украинцами", – рассказал Евгений Кошевой о новых выпусках "Вечернего Квартала".

На съемках благотворительного концерта "Вечернего квартала" присутствовали защитники и защитницы Украины, врачи и волонтеры.

С 24 февраля актеры Студии "Квартал 95" дали уже более 200 выступлений для военнослужащих, медиков, волонтеров, переселенцев, организуя концерты в воинских частях, госпиталях, бомбоубежищах.

Смотрите новый благотворительный концерт "Вечернего квартала" на телеканале "1+1 Украина" 11 марта в 19:30.

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