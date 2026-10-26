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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Младшая дочь Могилевской побывала на "Голосі країни": стала тренером и познакомилась с Кароль

Артистка показала Софии, как происходит съемочный процесс.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Наталья Могилевская с младшей дочерью

Наталья Могилевская с младшей дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская привела дочь на вокальный проект «Голос країни-14».

В этом году артистка является тренером шоу. Похоже, ее младшей дочери очень интересно, чем занимается звездная мама на работе. Так что Наталья Могилевская привела Софию на «слепые прослушивания» и показала, как проходят съемки.

Дочь Натальи Могилевской со многими успела познакомиться, в том числе и с тренершей Тиной Кароль. Кроме того, София сама исследовала тренерское кресло. Артистка объяснила дочери, как все это работает, а она тем временем попробовала себя в роли тренера и нажимала красную кнопку.

«Соня приехала к маме на работу и очутилась в тренерском кресле. Экскурсию по площадке прошли, вкусностями полакомились и много раз нажали на красную кнопку. План выполнен!» — поделилась Наталья Могилевская.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, состоялась премьера вокального шоу «Голос країни». В новом 14-м сезоне тренерами стали Наталья Могилевская, Артем Пивоваров, Тина Кароль и MONATIK. И в их командах появились первые участники. К примеру, у Тины Кароль оказался «Дан Балан», а Наталья Могилевская взяла к себе возлюбленную актера Тараса Цымбалюка.

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