Младшая на 17 лет жена экс-"Холостяка" Иракли Макацария нежно поздравила его с 39-летием

Иракли показал, как отпраздновал свой день рождения.
Жена экс-героя шоу "Холостяк", бизнесмена Иракли Макацария, Лиза Чичуа рассказала о празднике в семье.
Сегодня, 24 марта, Иракли отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 39 лет. По этому случаю Лиза в своем фотоблоге опубликовала их общую фотографию и поздравила своего мужа. На изображении они позируют в изысканных черных нарядах и нежно обнимают друг друга.
"С днем рождения тебя, моя любовь", - восхитила подписью 21-летняя жена Макацарии.
Чичуа также обнародовала кадры, сделанные во время празднования дня рождения возлюбленного. В частности, звездные супруги пригласили ближайшее окружение в ресторан.
В свою очередь, под публикацией собралось немало поздравлений и пожеланий от друзей и подписчиков.
- Два бриллианта и золото. Радуйтесь и будьте счастливы. Мои лучшие
- Поздравляем с днем рожденья! Удачи, достижений мечтаний и воплощения замыслов!
- Радуйтесь и будьте счастливы. Будьте вместе до самой старости
- Поздравляю! Желаю вам радости и счастья
Напомним, недавно певица София Ротару поздравила своего беглого внука с юбилеем и показала его фото.
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