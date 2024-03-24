Младшая на 17 лет жена экс-"Холостяка" Иракли Макацария нежно поздравила его с 39-летием

Иракли показал, как отпраздновал свой день рождения.

Жена экс-героя шоу "Холостяк", бизнесмена Иракли Макацария, Лиза Чичуа рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 24 марта, Иракли отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 39 лет. По этому случаю Лиза в своем фотоблоге опубликовала их общую фотографию и поздравила своего мужа. На изображении они позируют в изысканных черных нарядах и нежно обнимают друг друга.

Иракли Макацария отмечает 39-летие / Фото: instagram.com/lizachichuaa

"С днем рождения тебя, моя любовь", - восхитила подписью 21-летняя жена Макацарии.

Чичуа также обнародовала кадры, сделанные во время празднования дня рождения возлюбленного. В частности, звездные супруги пригласили ближайшее окружение в ресторан.

Иракли Макацария отмечает 39-летие / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Иракли Макацария отмечает 39-летие / Фото: instagram.com/lizachichuaa

В свою очередь, под публикацией собралось немало поздравлений и пожеланий от друзей и подписчиков.

Два бриллианта и золото. Радуйтесь и будьте счастливы. Мои лучшие

Поздравляем с днем рожденья! Удачи, достижений мечтаний и воплощения замыслов!

Радуйтесь и будьте счастливы. Будьте вместе до самой старости

Поздравляю! Желаю вам радости и счастья

Напомним, недавно певица София Ротару поздравила своего беглого внука с юбилеем и показала его фото.

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