Младшая на 25 лет жена Роба Шнайдера бросила комика после 15 лет брака

Роб Шнайдер с экс-супругой / © Associated Press

Реклама

Голливудский актер и комик Роб Шнайдер, известный по фильмам «Мужчина по вызову», «Одноклассники» и «Цыпочка», официально разводится со своей женой Патрисией после 15 лет совместной жизни.

Как сообщает издание Page Six со ссылкой на судебные документы, именно 37-летняя Патрисия Шнайдер инициировала развод. Согласно протоколам, еще в начале декабря прошлого года она подала соответствующие документы в семейный суд округа Марикопа, штат Аризона, где супруги проживали в последнее время.

Уже 12 декабря 62-летний Роб Шнайдер принял подачу заявления о расторжении брака. Суд обязал обоих родителей пройти специальные курсы по воспитанию детей. У пары есть две дочери — 13-летняя Миранда и 8-летняя Мэдлин.

Реклама

Роб Шнайдер с семьей / © Associated Press

К слову, в документах Патрисия отметила, что их брак является «безвозвратно расторгнутым без возможности примирения». Сейчас бывшие супруги работают над юридическими вопросами, касающимися опеки над детьми и выплаты алиментов.

Напомним, Роб Шнайдер и Патрисия поженились в 2011 году. В течение брака актер редко комментировал личную жизнь, однако супруги неоднократно появлялись вместе на светских мероприятиях.