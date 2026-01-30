- Дата публикации
Категория
Гламур
765
1 мин
Младшая на 25 лет жена Роба Шнайдера бросила комика после 15 лет брака
Семья воспитывает двоих детей.
Голливудский актер и комик Роб Шнайдер, известный по фильмам «Мужчина по вызову», «Одноклассники» и «Цыпочка», официально разводится со своей женой Патрисией после 15 лет совместной жизни.
Как сообщает издание Page Six со ссылкой на судебные документы, именно 37-летняя Патрисия Шнайдер инициировала развод. Согласно протоколам, еще в начале декабря прошлого года она подала соответствующие документы в семейный суд округа Марикопа, штат Аризона, где супруги проживали в последнее время.
Уже 12 декабря 62-летний Роб Шнайдер принял подачу заявления о расторжении брака. Суд обязал обоих родителей пройти специальные курсы по воспитанию детей. У пары есть две дочери — 13-летняя Миранда и 8-летняя Мэдлин.
К слову, в документах Патрисия отметила, что их брак является «безвозвратно расторгнутым без возможности примирения». Сейчас бывшие супруги работают над юридическими вопросами, касающимися опеки над детьми и выплаты алиментов.
Напомним, Роб Шнайдер и Патрисия поженились в 2011 году. В течение брака актер редко комментировал личную жизнь, однако супруги неоднократно появлялись вместе на светских мероприятиях.