ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
765
Время на прочтение
1 мин

Младшая на 25 лет жена Роба Шнайдера бросила комика после 15 лет брака

Семья воспитывает двоих детей.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Роб Шнайдер с экс-супругой

Роб Шнайдер с экс-супругой / © Associated Press

Голливудский актер и комик Роб Шнайдер, известный по фильмам «Мужчина по вызову», «Одноклассники» и «Цыпочка», официально разводится со своей женой Патрисией после 15 лет совместной жизни.

Как сообщает издание Page Six со ссылкой на судебные документы, именно 37-летняя Патрисия Шнайдер инициировала развод. Согласно протоколам, еще в начале декабря прошлого года она подала соответствующие документы в семейный суд округа Марикопа, штат Аризона, где супруги проживали в последнее время.

Уже 12 декабря 62-летний Роб Шнайдер принял подачу заявления о расторжении брака. Суд обязал обоих родителей пройти специальные курсы по воспитанию детей. У пары есть две дочери — 13-летняя Миранда и 8-летняя Мэдлин.

Роб Шнайдер с семьей / © Associated Press

Роб Шнайдер с семьей / © Associated Press

К слову, в документах Патрисия отметила, что их брак является «безвозвратно расторгнутым без возможности примирения». Сейчас бывшие супруги работают над юридическими вопросами, касающимися опеки над детьми и выплаты алиментов.

Напомним, Роб Шнайдер и Патрисия поженились в 2011 году. В течение брака актер редко комментировал личную жизнь, однако супруги неоднократно появлялись вместе на светских мероприятиях.

Дата публикации
Количество просмотров
765
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie