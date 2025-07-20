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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Младшая на 29 лет жена Павлика честно высказалась об их разнице в возрасте: "Не успеваю"

Екатерина призналась, как от этого меняются их отношения.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Виктор Павлик с женой

Виктор Павлик с женой / © instagram.com/repyahovakate

Жена украинского певца Виктора Павлика - блогерша Екатерина Репьяхова — откровенно поделилась, как относится к большой разнице в возрасте со своим мужем.

31-летняя Екатерина ответила на вопрос, который часто звучит от подписчиков — ощутимы ли для нее почти три десятка лет разницы с 59-летним артистом. В своем Instagram блогерша искренне рассказала, что в реальной жизни цифры совсем не имеют значения, особенно когда речь идет о ее активном и энергичном муже.

Виктор Павлик / © instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик / © instagram.com/repyahovakate

"У меня очень активный муж, который ни минуты не сидит на месте. Он еще даст жару всем молодым. Я иногда за ним не успеваю. Поэтому мой ответ — нет, сейчас нет (разница в возрасте не ощутима — прим. ред.)", — призналась блогерша.

К слову, Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в 2020 году, а уже в 2021-м стали родителями — у пары родился сын Михаил.

Напомним, недавно боксер Александр Усик после победы в бою-реванше Дюбуа публично обратился к жене Екатерине и выразил ей свои чувства. В Сети растроганные фаны поставили их отношения в пример.

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