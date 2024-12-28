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Младшая на 30 лет избранница Касселя показала свои обнаженные фото во время беременности

Младшая на 30 лет избранница Касселя показала свои обнаженные фото во время беременности

Младшая на 30 лет избранница Касселя показала свои обнаженные фото во время беременности

Нара Баптиста и Венсан Кассель

Пикантные снимки модель сделала в собственном доме.

Австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста ошеломила новой фотосессией.

Так, 28-летняя избранница 57-летнего актера Венсана Касселя решила заснять самый чувственный период своей жизни. И во время беременности организовала фотосессию. Правда, позировала она в большинстве без всякой одежды.

Локацией стал дом Баптисты и Касселя. В просторном доме модель снялась на террасе и спальне. Также во время фотосъемок позировала с котом, которым прикрыла интимные места.

Нара Баптиста / © instagram.com/narahbaptista
Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista
Нара Баптиста / © instagram.com/narahbaptista
Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista
Нара Баптиста / © instagram.com/narahbaptista
Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Кроме того, в диалоге с фотографом Клаудией Стейнерт беременная избранница Касселя поделилась своими эмоциями от ожидания первенца. Как признается будущая мама, ее всегда радовала мысль о детях и какие черты им передаст:

"Я всегда хотела быть матерью. Я хочу передать такие ценности, как простота, доброжелательность и скромность, умение чувствовать других. Также научить излучать мужество и уверенность, прислушиваясь к себе", — отмечает Баптиста.

Нара Баптиста / © instagram.com/narahbaptista
Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista
Нара Баптиста / © instagram.com/narahbaptista
Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista
Нара Баптиста / © instagram.com/narahbaptista
Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Модель также поделилась, что полностью приостановила свою работу и отказалась от изнурительного рабочего графика. Теперь Нара посвятила себя отдыху, новым проектам и созерцаниям за изменениями в теле.

"Остановка работы из-за беременности была одновременно и облегчением, и вызовом. Облегчением, потому что можно не беспокоиться о своем внешнем виде и с легкостью переживать все этапы трансформации своего тела. Этот перерыв также дает мне время сосредоточиться на новых проектах. А вот вызов заключается в том, чтобы привыкнуть к этому замедлению, поскольку я всегда наслаждалась суетливыми поездками в командировку".

Нара Баптиста / © instagram.com/narahbaptista
Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Напомним, недавно звезда "МастерШеф" Лиза Глинская рассказала о трудностях во время вынашивания двойни. И призналась, кто сейчас помогает ей с двумя дочерьми.

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