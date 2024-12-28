Младшая на 30 лет избранница Касселя показала свои обнаженные фото во время беременности

Австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста ошеломила новой фотосессией.

Так, 28-летняя избранница 57-летнего актера Венсана Касселя решила заснять самый чувственный период своей жизни. И во время беременности организовала фотосессию. Правда, позировала она в большинстве без всякой одежды.

Локацией стал дом Баптисты и Касселя. В просторном доме модель снялась на террасе и спальне. Также во время фотосъемок позировала с котом, которым прикрыла интимные места.

Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Кроме того, в диалоге с фотографом Клаудией Стейнерт беременная избранница Касселя поделилась своими эмоциями от ожидания первенца. Как признается будущая мама, ее всегда радовала мысль о детях и какие черты им передаст:

"Я всегда хотела быть матерью. Я хочу передать такие ценности, как простота, доброжелательность и скромность, умение чувствовать других. Также научить излучать мужество и уверенность, прислушиваясь к себе", — отмечает Баптиста.

Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Модель также поделилась, что полностью приостановила свою работу и отказалась от изнурительного рабочего графика. Теперь Нара посвятила себя отдыху, новым проектам и созерцаниям за изменениями в теле.

"Остановка работы из-за беременности была одновременно и облегчением, и вызовом. Облегчением, потому что можно не беспокоиться о своем внешнем виде и с легкостью переживать все этапы трансформации своего тела. Этот перерыв также дает мне время сосредоточиться на новых проектах. А вот вызов заключается в том, чтобы привыкнуть к этому замедлению, поскольку я всегда наслаждалась суетливыми поездками в командировку".

Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Напомним, недавно звезда "МастерШеф" Лиза Глинская рассказала о трудностях во время вынашивания двойни. И призналась, кто сейчас помогает ей с двумя дочерьми.

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