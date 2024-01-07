Младшая на 30 лет избранница Касселя станцевала в минибикине в Бразилии: реакция актера

Звезда модельного бизнеса Нара Баптиста, которая уже не скрывает свой роман с французским актером Венсаном Касселем, станцевала в откровенном образе в Рио-де-Жанейро.

Так, во время отдыха со знаменитостью 27-летняя модель решила похвастаться своим стройным телом. В частности, в своем фотоблоге она разместила кадры с зажигательными танцами на фоне виллы. Нара одела соблазнительное черное бикини. И дополнила свой образ мини-юбкой-сеточкой с декоративными камнями.

Нара Баптиста показала зажигательные танцы в мини-бикине

Своими горячими движениями она насобирала немало комментариев под публикацией. Более того, отреагировал и ее возлюбленный. Венсан Кассель под видео оставил романтическое сообщение, где назвал свою девушку "орешком".

В свою очередь фаны поинтересовались, как можно иметь такую красоту и начали засыпать Баптисту комплиментами.

Почему ты такая красивая?

Ты прекрасна, просто безумный огонь

Не из этого мира

Напомним, недавно дочь актера Венсана Касселя от экс-брака с Моникой Белуччи Дева показала, как она романтически встретила Новый год. 19-летняя девушка также отправилась в Бразилию и восхитила объятиями и поцелуями с избранником.

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