Младшая на 30 лет избранница Касселя уселась ему на колени и нежно поздравила с 57-летием

Звезда модельного бизнеса Нара Баптиста, которой приписывают отношения с французским актером Венсаном Касселем, нежно поздравила звезду с днем рождения.

После того, как Венсан Кессель расстался с Тиной Кунаки в Сети начали распространяться слухи о его новом романе с гораздо младшей моделью. Пара продолжает подогревать интерес к своим отношениям. Так, 27-летняя возлебленная актера в своем фотоблоге опубликовала снимок со знаменитостью и лаконично поздравила избранника с его праздником.

"С днем рождения, мой хороший", – заинтриговала Баптиста поздравительной подписью.

Венсан Кассель и Нара Баптиста / Фото: instagram.com/narahbaptista

Счастливые влюбленные позировали на фоне Эйфелевой башни. На снимке модель уселась на колени своего 57-летнего любимого. Одну руку она положила на руку Венсана, а другую – на его голову. Судя по улыбке Касселя, ему понравилось такое проявление любви со стороны девушки. К тому же он нежно обнял ее за ягодицы, держа у себя на коленях.

Напомним, недавно украинский ведущий Никита Добрынин также подогрел слухи о романе с известной блоггершей Чарой Хорив. Поклонники начали расследование в их соцсетях и обнаружили неожиданные доказательства того, что пара вместе.

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