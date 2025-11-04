Младшая на 35 лет любимая Ступки рассказала об ужасном конфликте с мамой из-за актера

Остап Ступка с избранницей Маргаритой Ткач / © instagram.com/ostap.stupka

24-летняя театроведа Маргарита Ткач, ныне встречающаяся с актером Остапом Ступкой, впервые откровенно рассказала о ссоре с матерью из-за своего романа.

Девушка призналась, что ее семья негативно восприняла отношения с известным артистом, который старше ее более чем на 30 лет. Маргарита отметила, что с мамой они давно не поддерживают контакт, однако несколько месяцев назад женщина внезапно возобновила общение. Сначала разговоры были нейтральными, но потом мать начала критиковать выбор дочери.

"Она об Остапе начала мне писать. Что не того мужа я себе выбрала", — вспомнила Маргарита в интервью Славы Демина.

Такие слова возмутили девушку, и она не сдержалась в ответ: "Я ей сказала: "С моим папой у тебя ничего не вышло. Второй мужчина, от которого ты родила детей, тоже не очень благополучный. Так что не тебе оценивать, насколько хорошего мужчину я себе выбрала".

Остап Ступка с возлюбленной Маргаритой / © instagram.com/manipuliantka

Маргарита добавила, что атмосфера в семье всегда была напряженной. У ее матери были проблемы с зависимостями, а сейчас, по словам дочери, заменила одну зависимость на религию.

Отец девушки пропал много лет назад после несчастного случая — мужчина выпал из окна, травмировался, а затем пропал без вести, оставив документы и костыли дома. Сейчас Маргарита строит новую жизнь рядом с Остапом Ступкой и, по ее словам, не жалеет о своем выборе, несмотря на осуждение родного человека.

