Младшая на 35 лет возлюбленная Остапа Ступки очаровала их романтическим фото в день рождения актера

Остап Ступка с возлюбленной / © instagram.com/manipuliantka

Реклама

Сегодня, 2 сентября, актер Остап Ступка празднует день рождения.

Артисту исполнилось 58 лет. По случаю праздника свои поздравления имениннику адресовала его возлюбленная, театровед Маргарита Ткач. Девушка, моложе актера на 35 лет, показала сразу несколько фото со Ступкой: одно с забавной прической звезды, а другое романтическое с их поцелуями. В подписи она не только поздравила избранника с важным праздником, но и оригинально высказалась о его знаке зодиака.

"С днем рождения, Остап! Единственный мужчина-дева, на присутствие которого в своей жизни я согласилась добровольно", — в шутку написала Маргарита.

Реклама

Остап Ступка с возлюбленной / © instagram.com/manipuliantka

Остап Ступка / © instagram.com/manipuliantka

В то же время театровед призвала всех неравнодушных задонатить на благотворительный сбор для украинской армии, который Остап открыл на своей странице в Instagram ко дню рождения.

К слову, Остап Ступка начал афишировать отношения с Маргаритой Ткач еще в прошлом году. Во время полномасштабного вторжения актер развелся с бывшей женой Дарьей, а в 2024 году закрутил роман с младшей на 35 лет театроведом. Вместе пара не скрывает своих чувств и время от времени делится общим контентом.

Напомним, недавно сын Остапа Ступки, актер Дмитрий показал свою избранницу и также поздравил ее с днем рождения особым подарком в США.