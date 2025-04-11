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Младшая на 44 года невеста Мика Джаггера высказалась о свадьбе: "Боюсь менять"
Хэмрик впервые за долгое время раскрыла правду о романе с артистом.
Невеста популярного британского певца и фронтмена The Rolling Stones Мика Джаггера раскрыла подробности их личной жизни.
Так, 37-летняя бывшая балерина Мелани Гемрик с музыкантом почти не афишируют свои отношения, однако на этот раз они расставили точки над "і". Избранница артиста подтвердила слухи о помолвке, которые возникли еще в 2023 году, и заверила, что сейчас с их отношениями все хорошо.
Возлюбленные вместе уже более десяти лет и воспитывают общего сына, впрочем, к идее о свадьбе относятся нейтрально. Хэмрик говорит, что, возможно, это и случится в будущем, но она, прежде всего, акцентирует внимание на чувствах. Поэтому помпезные церемонии для нее не самое главное.
"Возможно, когда-нибудь мы поженимся, а может и нет. Мы настолько счастливы сейчас, что я бы очень боялась что-то менять", — отметила Мелани в интервью для Paris Match.
Также балерина раскрыла секрет их длительных гармоничных отношений, которые им удается строить, несмотря на большую разницу в возрасте: "Мы стараемся поддерживать друг друга, быть рядом и заботиться о том, чтобы все были счастливы. Это все, что для меня важно, и все, к чему я стремлюсь".
Напомним, недавно актер Даниил Мирешкин заговорил о серьезном кризисе в браке. Артист назвал причину ухудшения отношений в семье.