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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
7600
Время на прочтение
2 мин

Младший на 9 лет жених Леси Никитюк высказался об отцовстве и как на него повлияла служба

Отец первенца ведущей признался, как его военное дело влияет на время с сыном.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Леся Никитюк с женихом

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Жених украинской телеведущей Леси Никитюк, военный Дмитрий Бабчук впервые откровенно поделился мыслями о своей новой жизни - роли отца и службе в ВСУ.

Избранник Леси, который моложе ее на девять лет, признался, что не может проводить с новорожденным сыном столько времени, сколько хотелось бы. Однако в фотоблоге отметил, что новый статус ему нравится и он прилагает усилия, чтобы дать первенцу все необходимое.

"Вообще хорошо, но желание быть рядом 24/7 всегда есть, но пока не имеем такой возможности. Огромный кайф. Постоянно хочу покупать что-то малому, хотя он еще совсем маленький. Трудности у трудных, мы легкие", - поделился жених Никитюк.

Сторис Дмитрия Бабчука

Сторис Дмитрия Бабчука

Сторис Дмитрия Бабчука

Сторис Дмитрия Бабчука

Военный также рассказал, как сейчас выглядит его служба. По словам Бабчука, сейчас его график не такой, как был раньше. В частности, по состоянию на сейчас избранник знаменитости иногда между задачами имеет перерывы, во время которых и наслаждается отцовством или едет за границу на учебу.

"Я же не 24/7 на войне. Вообще с 2016 года, еще со времен АТО, начинал с пехоты и там были в окопах по 9-11 месяцев. А сейчас мы готовимся к задаче, выполняем ее, возвращаемся, немного чилимся, восстанавливаемся, подготовка к другой задаче и так по кругу, а в перерывах еще ездим на курсы за границу", - рассказал Бабчук.

Сторис Дмитрия Бабчука

Сторис Дмитрия Бабчука

Напомним, 15 июня Леся Никитюк впервые стала мамой - у нее родился сын. Звезда недавно показывала, как с новорожденным гостит у семьи в Хмельницком.

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Дата публикации
Количество просмотров
7600
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