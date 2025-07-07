Младший на 9 лет жених Леси Никитюк высказался об отцовстве и как на него повлияла служба

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

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Жених украинской телеведущей Леси Никитюк, военный Дмитрий Бабчук впервые откровенно поделился мыслями о своей новой жизни - роли отца и службе в ВСУ.

Избранник Леси, который моложе ее на девять лет, признался, что не может проводить с новорожденным сыном столько времени, сколько хотелось бы. Однако в фотоблоге отметил, что новый статус ему нравится и он прилагает усилия, чтобы дать первенцу все необходимое.

"Вообще хорошо, но желание быть рядом 24/7 всегда есть, но пока не имеем такой возможности. Огромный кайф. Постоянно хочу покупать что-то малому, хотя он еще совсем маленький. Трудности у трудных, мы легкие", - поделился жених Никитюк.

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Сторис Дмитрия Бабчука

Сторис Дмитрия Бабчука

Военный также рассказал, как сейчас выглядит его служба. По словам Бабчука, сейчас его график не такой, как был раньше. В частности, по состоянию на сейчас избранник знаменитости иногда между задачами имеет перерывы, во время которых и наслаждается отцовством или едет за границу на учебу.

"Я же не 24/7 на войне. Вообще с 2016 года, еще со времен АТО, начинал с пехоты и там были в окопах по 9-11 месяцев. А сейчас мы готовимся к задаче, выполняем ее, возвращаемся, немного чилимся, восстанавливаемся, подготовка к другой задаче и так по кругу, а в перерывах еще ездим на курсы за границу", - рассказал Бабчук.

Сторис Дмитрия Бабчука

Напомним, 15 июня Леся Никитюк впервые стала мамой - у нее родился сын. Звезда недавно показывала, как с новорожденным гостит у семьи в Хмельницком.