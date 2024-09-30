Младший сын Бекхэмов закрутил роман с почти на 10 лет старшей певицей – копией мамы Виктории

Он уже успел познакомить избранницу со звездной семьей.
Младший сын звездных супругов Дэвида и Виктории Бекхэмов – Круз Бекхэм – закрутил новый роман.
Избранницей 19-летнего юноши стала бразильская певица Джеки Апостел. Как сообщает издание Daily Mail, об отношениях пары стало известно в июне этого года. Сейчас же Круз официально представил избранницу публике. Они вместе посетили Неделю моды в Париже, чтобы поддержать Викторию Бекхэм, которая представляла свою новую коллекцию. Круз познакомил избранницу со своей семьей. К слову, на мероприятии присутствовали и Дэвид Бекхэм, и Бруклин со своей женой, и Ромео, и Харпер.
Известно, что Джеки Апостел значительно старше Круза. Их разница в возрасте составляет около 10 лет. Но не только это обсуждается в Сети. Пользователи уже успели сравнить певицу с Викторией Бекхэм. В частности, избранница Круза надела на Неделю моды одно из роскошных коктейльных платьев из коллекции его звездной мамы. Кроме того, Джеки Апостел сделала прическу, которую обычно предпочитает Виктория.
Кстати, пока что неизвестно, сколько именно парочка находится в отношениях. Папарацци их начали замечать только в июне этого года. Также неизвестно, как влюбленные познакомились и как начался их роман.
Напомним, недавно стало известно, что голливудская актриса Риз Уизерспун после развода нашла новую любовь. Знаменитость закрутила роман с немецким финансистом.
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