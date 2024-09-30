Младший сын Бекхэмов закрутил роман с почти на 10 лет старшей певицей – копией мамы Виктории

Младший сын звездных супругов Дэвида и Виктории Бекхэмов – Круз Бекхэм – закрутил новый роман.

Избранницей 19-летнего юноши стала бразильская певица Джеки Апостел. Как сообщает издание Daily Mail, об отношениях пары стало известно в июне этого года. Сейчас же Круз официально представил избранницу публике. Они вместе посетили Неделю моды в Париже, чтобы поддержать Викторию Бекхэм, которая представляла свою новую коллекцию. Круз познакомил избранницу со своей семьей. К слову, на мероприятии присутствовали и Дэвид Бекхэм, и Бруклин со своей женой, и Ромео, и Харпер.

Круз Бекхэм с семьей / Фото: Associated Press

Известно, что Джеки Апостел значительно старше Круза. Их разница в возрасте составляет около 10 лет. Но не только это обсуждается в Сети. Пользователи уже успели сравнить певицу с Викторией Бекхэм. В частности, избранница Круза надела на Неделю моды одно из роскошных коктейльных платьев из коллекции его звездной мамы. Кроме того, Джеки Апостел сделала прическу, которую обычно предпочитает Виктория.

Круз Бекхэм с новой девушкой / Фото: Associated Press

Кстати, пока что неизвестно, сколько именно парочка находится в отношениях. Папарацци их начали замечать только в июне этого года. Также неизвестно, как влюбленные познакомились и как начался их роман.

Напомним, недавно стало известно, что голливудская актриса Риз Уизерспун после развода нашла новую любовь. Знаменитость закрутила роман с немецким финансистом.

Читайте также: