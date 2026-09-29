"Мне легче представить их под обстрелами": ONUKA показала подросших детей и поразила своим признанием

ONUKA / © instagram.com/onukaofficial

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Украинская певица ONUKA Ната Жижченко показала своих детей-школьников и объяснила, почему не вывозит их из Киева, несмотря на обстрелы и постоянную опасность.

Артистка редко делится семейными моментами. На этот раз она сделала исключение. В своём Instagram ONUKA опубликовала фото сына и дочери. Дети сейчас учатся в школе в Киеве. А сама певица призналась, что решение оставаться в столице дается ей нелегко. Особенно остро это ощущается во время воздушных тревог.

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Сообщение от Onuka / © instagram.com/onukaofficial

По словам Наты, мысли о безопасности детей возвращаются к ней снова и снова. Она размышляет, не лишает ли она их таким образом возможности прожить более спокойное детство за границей. В то же время лично для себя артистка пришла к непростому выводу.

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«Но для себя я поняла: мне легче представить их под обстрелами, чем в эмиграции. Никого не осуждаю. Речь исключительно о моем опыте. Звучит жестоко, эгоистично и ненормально. Но честно», — написала певица.

Внучка с детьми / © instagram.com/onukaofficial

Внучка с детьми / © instagram.com/onukaofficial

Внучка с детьми / © instagram.com/onukaofficial

Настоящим испытанием для семьи стал учебный год. Дети вынуждены проводить немало времени в укрытиях из-за воздушных тревог. Ната отмечает, что для родителей это постоянный источник напряжения, ведь длительное пребывание в подвалах сказывается и на самочувствии школьников. К тому же дети регулярно болеют из-за условий, в которых им приходится находиться во время опасности.

«Начало учебного года — это особый стресс для всех родителей. Долгие часы в подвалах без свежего воздуха, болезни», — поделилась группа ONUKA.

Внучка с детьми / © instagram.com/onukaofficial

Внучка с детьми / © instagram.com/onukaofficial

Внучка с детьми / © instagram.com/onukaofficial

Впрочем, для самой Наты жизнь в условиях войны началась не только с обстрелов столицы. Часть детства её сын и дочка провели в Черниговской области, где воздушные тревоги также могли длиться часами. Но даже этот опыт не делает нынешние реалии простыми.

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Внучка / © instagram.com/onukaofficial

Певица старается сохранять внутреннее равновесие благодаря работе, спорту, дыхательным практикам и обычным повседневным делам. Она не планирует жизнь слишком далеко вперед и сосредотачивается на том, что может сделать сегодня: помочь детям с уроками, справиться со своими делами и вернуться домой к вечеру.

Напомним, недавно ONUKA рассказала о кризисах в браке со своим мужем, с которым они вместе уже 18 лет.

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