"Мне самому неудобно": Kalush Orchestra об оценках от украинского жюри для Польши на "Евровидении"

"Мне самому неудобно": Kalush Orchestra об оценках от украинского жюри для Польши на "Евровидении"

Украинское жюри поставило для Польши ноль баллов на Евровидении-2022, а вот украинцы получили от них 12.

Сразу после объявления оценок, украинцы начали массово возмущаться и обвинять жюри.

На пресс-конференции лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк рассказал, что сложилась очень странная ситуация. Лично ему понравилась песня участника Польши Охмана.

"Что касается того, что поставили оценки Польши… На самом деле очень странная ситуация. Мне самому неудобно перед Польшей. Мне лично очень нравится Охмана песня, и она даже в топ моих пять. Поэтому это было удивительно. Я не знаю всех деталей. Я читал, что там что-то как-то не так с оценкой было", — прокомментировал Олег.

Впрочем, Kalush Orchestra надеются, что поляки не обиделись на украинцев. Да и раньше Олег рассказал, что польские пограничники, которых он встретил, когда пересекали границу, точно не обиделись. Они просили петь Stefania, фотографировались и брали автографы.

"Но, надеюсь, что наши друзья поляки не будут держать оскорбления ни на кого, потому что произошло действительно как-то не очень", — добавил Олег.

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