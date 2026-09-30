"Мне сложно": Тина Кароль удивила причиной, почему не ходит в кино и на концерты коллег

Тина Кароль / © instagram.com/tina_karol

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Украинская певица, тренер "Голосу країни-14" Тина Кароль рассказала о своем свободном времени и призналась, почему обходит стороной кинотеатры и концерты других артистов.

Исполнительница пояснила, что после насыщенного рабочего графика больше всего ценит покой и уединение. По словам Тины, ей комфортно проводить свободное время в тишине и полумраке, подальше от большого количества людей и излишнего шума.

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«Тишина, полумрак, потому что у меня постоянно болят глаза от света, и покой. Минимум людей и шороха», — призналась артистка в комментарии блогеру Саше Гетьману в Instagram.

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Интересно, что даже поход в кино для Кароль не всегда становится способом отдохнуть. Певица призналась, что во время просмотра фильмов обращает внимание на профессиональные детали, которые другие зрители могут просто не заметить, и раздражается.

Тина Король

«Мне очень сложно порой в кинотеатре смотреть фильм, потому что я вижу киноляпы, и потом я: „Да ну, и вот за эти деньги такое смотреть?“ Мне сложно», — смеется Кароль.

Еще труднее артистке бывает на музыкальных концертах коллег. Тина объясняет, что из-за многолетней профессиональной деятельности особенно остро реагирует на качество вокала. По словам исполнительницы, если во время живого выступления кто поет фальшиво, она уже не может просто расслабиться и наслаждаться шоу.

«Мне сложно ходить на концерты. Слушать сложно. Если кто-то фальшивит, я вообще не могу это слушать. Это у меня профдеформация», — объяснила Тина.

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Поэтому вместо громких мер Кароль чаще выбирает максимально спокойную атмосферу дома подальше от публики.

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