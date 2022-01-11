Многодетная мама Екатерина Осадчая в бикини подурачилась с 4-летним сыном в море

Многодетная мама Екатерина Осадчая в бикини подурачилась с 4-летним сыном в море

Семья отдыхает в Таиланде.

Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов сбежали из Украины подальше от зимы в солнечный и теплый Таиланд.

Оттуда Екатерина активно делится фотографиями своего досуга. К примеру, неизменная ведущая "Светской жизни" в бикини показала, как выглядит ее фигура после третьих родов. Как известно, в августе прошлого года знаменитость родила мужу Юрию Горбунову еще одного сына.

Екатерина Осадчая с сыном / instagram.com/kosadcha

А на этот раз мама троих сыновей показала, как дурачилась со средним сыном, 4-летним Иваном в море. В Instagram Осадчая разместила несколько снимков, на которых позирует с малышом, обнимает его, целует и искренне улыбается.

Екатерина Осадчая с сыном / instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая с сыном / instagram.com/kosadcha

"Если вы считаете пляжный отдых ленивым, то вы просто не отдыхали с ребенком четырех лет. Лишние килограммы не угрожают", – подписала кадры звездная мама.

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