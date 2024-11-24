Многодетный отец Анатолий Анатолич удивил, как у "Резерв+" не получил отсрочку от мобилизации

Шоумен назвал причину отказа.
Украинский ведущий и интервьюер Анатолий Анатолич, который воспитывает троих детей, удивил, как в приложении для военнообязанных "Резерв+" не получил отсрочку от мобилизации.
К слову, шоумен является многодетным отцом. Это основание для получения отсрочки от мобилизации. Однако в "Резерв+" ведущему ее не предоставили, ведь, мол, у него меньше троих детей. Теперь Анатолию Анатоличу стоит обратиться к Государственному реестру актов гражданского состояния, исправить данные и подать повторную запись на получение отсрочки.
Анатолий Анатолич шутит, что ему нужно теперь идти к жене и объяснять ей, почему по версии "Резерв+" у него нет троих детей.
"По версии "Резерв+" у меня нет троих детей. Как мне об этом сказать жене", — шутит шоумен.
Отметим, Анатолий Анатолич состоит в браке с пиарщицей Юлой. Вместе они воспитывают двух дочерей и сына – 13-летнюю Алису, 11-летнюю Лолиту и 3-летнего Нила.
Напомним, недавно актер Артур Логай признался, что что у него есть бронь от мобилизации. Артист рассказал, как ее получил.
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