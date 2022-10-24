Многодетный отец Григорий Решетник планирует усыновить ребенка, семья которого погибла из-за войны

Украинский телеведущий Григорий Решетник вместе с супругой планирует усыновить ребенка, родители которого погибли из-за полномасштабной войны в Украине.

Как рассказала в программе ЖВЛ Кристина, она в марте увидела видео и фото, где эвакуировали маленьких детей у которых нет родителей. Она настолько была растроганна, что не могла тогда сдержать слез.

"В марте месяце я, помню, увидела фото и видео, как эвакуировали детей с востока и юга, из Харькова тоже там были детки. Маленькие, их перевозили автобусами. Я помню это видео, и просто до слез, когда их так вот много, просто штабелями положили", — вспомнила Кристина.

Григорий Решетник с женой и детьми / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Тогда жена телеведущего нашла, куда именно отвезли детей. Они вместе с Григорием привезли им гуманитарную помощь. После этого Кристина начала говорить мужу, что хотела бы усыновить ребенка.

Григорий Решетник с супругой / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Ты берешь этих малышей, они в колясках или подбегают, и они так хотят ласки, любви. Я говорю Грише: "Ты готов взять четвертого ребенка, если бы это было усыновлено? Я бы очень хотела", — поделилась жена телеведущего.

Григорий согласился с супругой. Более того, телеведущий даже планирует подарить семью двум детям. Этим супруги Решетников планируют уже заняться после победы Украины.

Григорий Решетник с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Возможно, не только четвертого, а еще и пятого. У наших ребят свой "заказ": мальчика, девочку. Мы считаем, что во время войны обязанность каждой семьи – думать об усыновлении. Душа разрывается, хочется сразу всем помочь. Но усыновление – это очень ответственная вещь", — добавил Григорий.

Напомним, Григорий Решетник и его жена Кристина воспитывают троих сыновей – Ивана, Дмитрия и Александра.

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