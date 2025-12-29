- Дата публикации
Многодетный отец Анатолий Анатолич удивил, почему у него нет брони от мобилизации
Шоумен признался, что у него есть конфликт с ТЦК.
Украинский интервьюер и ведущий Анатолий Анатолич, который является отцом троих детей, удивил, что у него сейчас нет брони от мобилизации.
Шоумен на YouTube-канале "Радио Люкс" признался, что сейчас является невыездным. Это при том, что ведущий является многодетным отцом, поэтому по закону у него есть право на бронь. Однако, по словам Анатолия Анатолича, чтобы получить бронь, надо собрать ряд документов и отнести в ТЦК, и эту процедуру повторять каждые три месяца.
"Я сейчас невыездной. У меня нет сейчас брони. Все равно я должен собрать документы, и каждые три месяца должен это делать. Возможно, я получу снова эту отсрочку. У меня на самом деле полгода, а то и больше, на год нет этой отсрочки. В моем случае так. Меня там не любят, потому что я ссорюсь постоянно", - пояснил шоумен.
Более того, у Анатолия Анатолича в свое время был конфликт с ТЦК, что он даже вызывал полицию. Однако в подробности интервьюер вдаваться не стал. Ведущий лишь отметил, что понимает необходимость мобилизации. Однако шоумена возмущает то, как работает ТЦК.
"Я вызвал полицию с формулировкой, что меня выгоняют из ТЦК. Мне говорят, что нас обычно вызывают, когда людей забирают туда. Но у меня другая история. ТЦК - это на самом деле, как сейчас все оно сформировано, это ужасно. Мне не нравится подход к работе ТЦК. Я понимаю, что есть мобилизационные вопросы, но как это работает - просто трэш", - поделился ведущий.
