Мобилизированному Виталию Козловскому побрили бороду побратимы и постригли волосы

Украинский певец Виталий Козловский показал ролик, как побратимы побрили ему бороду и подстригли волосы.

Соответствующим видео музыкант поделился в Instagram. Артист сидел на стуле, тем временем его побратимы машинкой для стрижки побрили ему полностью бороду и немного укоротили волосы. Как пояснил Козловский, на службе свои правила и порядки, а он их, в свою очередь, соблюдает.

"Доброе утро! У боевой подготовки свои правила и порядки, которые необходимо соблюдать", — пояснил исполнитель.

Отметим, в середине июня музыкант получил повестку. Наконец оказалось, что Козловский прошел медицинский осмотр и отправился на военные учения. Артист служит в подразделении Национальной гвардии Украины, а именно в рядах штурмовой бригады "Рубеж".

Ранее Виталий Козловский уже показывал видео, как проходит его обучение. Артист демонстрировал, как на полигоне в военной форме умело владеет оружием.

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