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Мобилизированный Даниэль Салем со своими побратимами нежно поздравил женщин с праздником и довел до слез

Мобилизированный Даниэль Салем со своими побратимами нежно поздравил женщин с праздником и довел до слез

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Защитники записали ролик прямо с фронта.

Телеведущий и актер Даниэль Салем нежно обратился к женщинам по случаю 8 марта.

Знаменитость в своем фотоблоге опубликовал ролик, посвятившийся всем женщинам. В видео на фоне леса побратимы Салема с оружием и в военной форме поочередно показывают символ сердца с помощью большого и указательного пальцев, выражающий любовь. А также посылают воздушные поцелуи.

"Спасибо вам за то, что вы делаете наш внутренний мир лучше", - восхитил подписью знаменитость.

Даниэль Салем с побратимами записал видео, которое посвятил женщинам

Даниэль Салем с побратимами записал видео, которое посвятил женщинам

В свою очередь поклонницы творчества Даниэля в комментариях поблагодарили бойцов за защиту, пожелали уберечь себя от беды и написали, что поздравительное видео у них вызывало слезы:

  • "До слез" – Светлана Тарабарова
  • Какое милое поздравление, до слез
  • Какие вы замечательные! Спасибо от всего сердца! Держитесь, наши лучшие, и низкий поклон вам за то, что мы можем чувствовать жизнь
  • Очень классное поздравление. Спасибо вам за то, что мы видим это прекрасное солнце, живем этот день!

Напомним, недавно Даниэль Салем показал редкое видео с заметно подросшей 8-летней дочерью, которая в день рождения папы дала ему одно трогательное наставление.

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