Мобилизированный Даниэль Салем со своими побратимами нежно поздравил женщин с праздником и довел до слез

Защитники записали ролик прямо с фронта.
Телеведущий и актер Даниэль Салем нежно обратился к женщинам по случаю 8 марта.
Знаменитость в своем фотоблоге опубликовал ролик, посвятившийся всем женщинам. В видео на фоне леса побратимы Салема с оружием и в военной форме поочередно показывают символ сердца с помощью большого и указательного пальцев, выражающий любовь. А также посылают воздушные поцелуи.
"Спасибо вам за то, что вы делаете наш внутренний мир лучше", - восхитил подписью знаменитость.
В свою очередь поклонницы творчества Даниэля в комментариях поблагодарили бойцов за защиту, пожелали уберечь себя от беды и написали, что поздравительное видео у них вызывало слезы:
- "До слез" – Светлана Тарабарова
- Какое милое поздравление, до слез
- Какие вы замечательные! Спасибо от всего сердца! Держитесь, наши лучшие, и низкий поклон вам за то, что мы можем чувствовать жизнь
- Очень классное поздравление. Спасибо вам за то, что мы видим это прекрасное солнце, живем этот день!
Напомним, недавно Даниэль Салем показал редкое видео с заметно подросшей 8-летней дочерью, которая в день рождения папы дала ему одно трогательное наставление.
Читайте также:
- Известный украинский актер рассказал, как Заворотнюк рыдала у него на плече
- Соловий и Ефросинина покажут, чем закончилась их ссора, но при одном условии
- Виктор Андриенко шокировал историей, как Вирастюка сменил поход в политику
- Валентина Хамайко показала свою свекровь и трогательно рассказала об отношениях с ней