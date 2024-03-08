Мобилизированный Даниэль Салем со своими побратимами нежно поздравил женщин с праздником и довел до слез

Телеведущий и актер Даниэль Салем нежно обратился к женщинам по случаю 8 марта.

Знаменитость в своем фотоблоге опубликовал ролик, посвятившийся всем женщинам. В видео на фоне леса побратимы Салема с оружием и в военной форме поочередно показывают символ сердца с помощью большого и указательного пальцев, выражающий любовь. А также посылают воздушные поцелуи.

"Спасибо вам за то, что вы делаете наш внутренний мир лучше", - восхитил подписью знаменитость.

Даниэль Салем с побратимами записал видео, которое посвятил женщинам

В свою очередь поклонницы творчества Даниэля в комментариях поблагодарили бойцов за защиту, пожелали уберечь себя от беды и написали, что поздравительное видео у них вызывало слезы:

"До слез" – Светлана Тарабарова

Какое милое поздравление, до слез

Какие вы замечательные! Спасибо от всего сердца! Держитесь, наши лучшие, и низкий поклон вам за то, что мы можем чувствовать жизнь

Очень классное поздравление. Спасибо вам за то, что мы видим это прекрасное солнце, живем этот день!

Напомним, недавно Даниэль Салем показал редкое видео с заметно подросшей 8-летней дочерью, которая в день рождения папы дала ему одно трогательное наставление.

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