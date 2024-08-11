Мобилизированный Козловский сравнил свое фото с молодости со свежим и показал, как его изменила война

Украинский певец Виталий Козловский, которого в июне прошлого года мобилизовали, сравнил свое фото с молодости со свежим и показал, как его изменила война.

Артист еще с 2000-х годов безумно популярен. Фанаты видели певца в разных образах. Артист напомнил, каким был в молодости. Знаменитость опубликовал свой архивный кадр, на котором появился с бородкой, короткими взлохмаченными волосами. Перед камерой Виталий Козловский позировал в черной майке и джинсах.

"Что было в уме у этого парня", — подписал архивный кадр исполнитель.

Виталий Козловский в молодости / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Вместе с тем, Виталий Козловский опубликовал и свежий кадр. На снимке артист уже предстает с серьезным видом. В частности, певец в военной форме ехал в автомобиле. Таким образом, исполнитель показал, как его внешне изменила война.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Напомним, за последние годы жизни Виталия Козловского кардинально изменилось. Исполнитель стал в защиту Украины от российских оккупантов. Кроме того, артист женился на пиарщице Юлии Бакуменко, которая в этом году родила ему сына Оскара. Недавно певец делился кадрами с мальчиком и показывал, как проводит с ним время.

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