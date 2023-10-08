Мобилизированный Козловский в новом видео с фронта показал, что на передовой "одновременно и хорошо и плохо"

Украинский певец Виталий Козловский, являющийся бойцом четвертой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Рубеж, показал новое видео с передовой.

В нем военный поделился, что "на передовой одновременно и хорошо и плохо". В видео Козловский предстает с побратимами во время дождя:

"Знаете, что на передовой одновременно и хорошо и плохо? ехать в относительной безопасности. Дождь. С одной стороны – все сырое, в грязи и блиндаж заливает. С другой – это возможность безопасно выехать с позиций и вывезти технику. Ибо в дождь враг не поднимает свои беспилотники и можно ехать в относительной безопасности. На видео мы смеемся и шутим, потому что до этого я сказал, что буду песнями вызывать дождь. Как видите, подействовало. P.S. Очень уважаю и люблю этих людей!" – прокомментировал Козловский.

Виталий Козловский показал, как на фронте "напел" дождь

Напомним, в это время звездные друзья Виталия Козловского, продюсер Вадим Лисица и актриса Ольга Сумская возмущены тем, что экс-продюсер Козловского Игорь Кондратюк забирает у защитника его военную зарплату. Кондратюк не намерен простить Козловскому многомиллионный долг, который артист ему должен за преждевременное расторжение контракта 10 лет назад.

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