Мобилизированный Виталий Козловский на фронте показал, как посвящение в артиллеристы проходил

Певец Виталий Козловский, которого в июне мобилизовали в армию, поделился новыми кадрами со своей службы.

Исполнитель показал на своей странице в Instagram, как прошел посвящение в артиллеристы прямо на передовой. Собратья устроили для Козловского военный ритуал по всем традициям.

На видео, опубликованном певцом, он показал, как самостоятельно дает залп из артиллерийской установки, а затем проходит обряд посвящения. По традиции после выстрела, военные смазали лицо артиста сажей, дали понюхать пороху из горячих гильз, а в конце Козловскому ударили по ягодицам этим же снарядом.

Виталий Козловский прошел посвящение в артиллеристы

В комментариях поклонники поддержали певца и поблагодарили его за то, что он взял в руки оружие и пошел защищать Украину от врага.

Отметим, что сейчас Козловский служит в Нацгвардии в штурмовой бригаде "Рубеж". Иногда певец делится с поклонниками фото и видео с фронта. Да, недавно Виталий показал, как прокатился верхом на танке.

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