Мобилизированный Виталий Козловский на новых фото с фронта показался на фоне сожженных российских авто

Артист-защитник отметил, что хочет напомнить о себе полокнникам.
Украинский певец Виталий Козловский, который сейчас служит в Нацгвардии, показал новые фотографии с фронта.
В сторис своей страницы в Instagram артист-защитник разместил снимки, где позирует на фоне сожженных российских автомобилей. Как объяснил Виталий, этими фотографиями он решил напомнить поклонникам о себе:
"Оставлю это фото здесь, чтобы вы вспомнили обо мне. Несмотря ни на что, не забывайте улыбаться", – коротко подписал фото Козловский.
Как известно, в июне этого года Виталий Козловский получил повестку, после чего певец был мобилизован и прошел военную подготовку. В начале августа певца отправили на передовую. В настоящее время Козловский служит в Нацгвардии в штурмовой бригаде "Рубеж". Иногда защитник рассказывает поклонникам о том, как проходят его дни на фронте.
Так вот, недавно Козловский поделился видео, на котором показал, как его в артиллеристы посвятили. Побратимы устроили для Козловского военный ритуал по всем традициям.
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