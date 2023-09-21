Мобилизированный Виталий Козловский на новых фото с фронта показался на фоне сожженных российских авто

Украинский певец Виталий Козловский, который сейчас служит в Нацгвардии, показал новые фотографии с фронта.

В сторис своей страницы в Instagram артист-защитник разместил снимки, где позирует на фоне сожженных российских автомобилей. Как объяснил Виталий, этими фотографиями он решил напомнить поклонникам о себе:

"Оставлю это фото здесь, чтобы вы вспомнили обо мне. Несмотря ни на что, не забывайте улыбаться", – коротко подписал фото Козловский.

Виталий Козловский на фронте / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский на фронте / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Виталий Козловский на фронте / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Как известно, в июне этого года Виталий Козловский получил повестку, после чего певец был мобилизован и прошел военную подготовку. В начале августа певца отправили на передовую. В настоящее время Козловский служит в Нацгвардии в штурмовой бригаде "Рубеж". Иногда защитник рассказывает поклонникам о том, как проходят его дни на фронте.

Так вот, недавно Козловский поделился видео, на котором показал, как его в артиллеристы посвятили. Побратимы устроили для Козловского военный ритуал по всем традициям.

Читайте также: