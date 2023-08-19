Мобилизированный Виталий Козловский неожиданно вернулся в Киев: что случилось

Артист-защитник поделился, что приехал с важной целью.
Украинский певец Виталий Козловский, которого в июне мобилизовали в Нацгвардию, неожиданно вернулся в Киев с фронта.
Об этом военный рассказал на странице в Instagram. Он сообщил, что приехал в украинскую столицу ненадолго и имеет важную миссию, о которой расскажет чуть позже.
Также Козловский поделился своими эмоциями после того, как побывал на передовой и вернулся в гражданскую жизнь:
"Подъезжаю в Киев. Смотрю на город и только сейчас окончательно осознаю, что происходит там… и насколько это другая жизнь", – признался защитник.
По словам Козловского, после Киева он также съездит в Ровно, где будет выступление, после которого он сможет приобрести необходимые для передовой вещи. После Ровно, по словам Козловского, он снова уедет на фронт.
Напомним, на днях Виталий Козловский засветил местоположение, где воюет. В своих соцсетях военный разместил видео с Краматорского железнодорожного вокзала, тем самым показал, что находится на Донбассе.
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