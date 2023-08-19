Мобилизированный Виталий Козловский неожиданно вернулся в Киев: что случилось

Украинский певец Виталий Козловский, которого в июне мобилизовали в Нацгвардию, неожиданно вернулся в Киев с фронта.

Об этом военный рассказал на странице в Instagram. Он сообщил, что приехал в украинскую столицу ненадолго и имеет важную миссию, о которой расскажет чуть позже.

Также Козловский поделился своими эмоциями после того, как побывал на передовой и вернулся в гражданскую жизнь:

"Подъезжаю в Киев. Смотрю на город и только сейчас окончательно осознаю, что происходит там… и насколько это другая жизнь", – признался защитник.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

По словам Козловского, после Киева он также съездит в Ровно, где будет выступление, после которого он сможет приобрести необходимые для передовой вещи. После Ровно, по словам Козловского, он снова уедет на фронт.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Напомним, на днях Виталий Козловский засветил местоположение, где воюет. В своих соцсетях военный разместил видео с Краматорского железнодорожного вокзала, тем самым показал, что находится на Донбассе.

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