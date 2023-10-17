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Мобилизованный Виталий Козловский неожиданно заявил, что больше не служит в Нацгвардии

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Мобилизованный Виталий Козловский неожиданно заявил, что больше не служит в Нацгвардии

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Исполнитель находится на службе с июня.

Украинский певец Виталий Козловский, которого в июне мобилизовали, поделился новостями о своей службе.

В Instagram-stories артист признался, что его ждут перемены. К слову, артист больше не служит в Нацгвардии в штурмовой бригаде "Рубеж".

"Больше не в Нацгвардии! Очередной этап начат. Подробности позже", - кратко рассказал артист.

Пост Виталия Козловского / © instagram.com/vkozlovsky_music
Пост Виталия Козловского / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Исполнитель пообещал позже поделиться подробностями. Однако ранее Виталий Козловский рассказывал, что его перевели в другую воинскую часть. Певец не знает, надолго ли это, но обещает как можно больше помогать военным.

"Сейчас приехал в Киев, по приказу меня перевели в другую часть, не знаю, на сколько времени, но возможностей помогать пацанам будет больше", - делился артист.

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music
Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Отметим, Виталия Козловского в июне этого года мобилизовали. Певец прошел военную подготовку, в середине июля принял присягу, после чего отправился на фронт.

Напомним, недавно стало известно, что Виталий Козловский не получает военную зарплату, ведь она идет в пользу его бывшего продюсера Игоря Кондратюка. Ранее редакция сайт ТСН.ua писала, с чего начался их конфликт, как на это отреагировали другие звезды и что говорит об этой ситуации юрист.

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Дата публикации
Просмотры
5201
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