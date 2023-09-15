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Мобилизированный Виталий Козловский показал, как катался верхом на танке на фронте

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
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Мобилизированный Виталий Козловский показал, как катался верхом на танке на фронте

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Защитник поздравил с Днем танковых войск Украины.

Украинский певец Виталий Козловский, которого в июне мобилизовали и сейчас служит в Нацгвардии, продолжает делиться с фанами своими буднями на фронте.

В этот раз артист-защитник поздравил всех с Днем танковых войск Украины, который отмечали 14 сентября. В сторис своей страницы в Instagram Козловский разместил короткое видео, где верхом на танке едет по дороге посреди поля.

Вместе с Виталиком, сидя на танке, изображены и его побратимы.

Виталий Козловский показался на танке на фронте

Виталий Козловский показался на танке на фронте

Как известно, в июне этого года Виталию Козловскому пришла повестка. Две недели певец проходил военную подготовку и в начале августа отправился на фронт. Виталий Козловский в настоящее время служит в Нацгвардии в штурмовой бригаде "Рубеж". В свободное время защитник делится с поклонниками фото и видео с передовой и показывает, как проводит время, где живет и как с побратимами готовит себе еду.

Так, недавно Виталий Козловский показал, как с побратимами прямо посреди посадки готовил себе обед.

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Дата публикации
Просмотры
799
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