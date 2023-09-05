Мобилизованный Виталий Козловский показал, как с побратимами прямо посреди посадки готовит обед

Артист показал, как проходит его служба на фронте.

Украинский певец Виталий Козловский, которого в июне мобилизовали, уже справился со всеми делами в Киеве и вернулся на фронт.

В своем Instagram артист показал, как проходит его служба. В частности, исполнитель поделился кадрами, как с побратимами готовит обед прямо посреди лесопосадки.

Военные организовали полевую кухню. Они жарили картофель в сковороде на огне, добавили мясо и свежие помидоры с огурцами.

Виталий Козловский на фронте / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Донбасская корчма или мишлен по-Николаевски (Николаем зовут побратима Козловского – прим. ред.)", – прокомментировал певец.

Виталий Козловский на фронте / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Отметим, Виталий Козловский 13 июня сообщил, что его мобилизовали. Сначала артист отправился на обучение. Когда оно закончилось, певец принял присягу и уехал на фронт. Козловский служит в штурмовой бригаде "Рубеж".

Недавно артист неожиданно вернулся в Киев с фронта. Певец объяснил, по какому важному делу должен был приехать в столицу.

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