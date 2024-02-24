Мобилизированный Виталий Козловский показал редкие кадры со своей службы в ВСУ: "Много изменений"

Артист показал условия, в которых проходила его служба.

Украинский певец Виталий Козловский ошеломил кадрами, сделанными во время своей службы в ВСУ.

Звезда с июня прошлого года защищает Украину от оккупантов. Так, Виталий в своем фотоблоге опубликовал серию кадров и показал, в каких условиях находится уже больше полугода. В частности, как он еще в начале своей службы летом жил в полевых условиях и вместе с побратимами отправлялся на боевые задания и готовил еду.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

На одном из кадров видно, как истощенный Козловский шепотом говорит, что он "з*еб*лся". В подборке фото артист также показал момент, как он получал стрелковое оружие, а затем, как его побратим сидит в танке.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"За два года полномасштабной произошло много изменений в жизни. Рандомные воспоминания. Спасибо всем Героям, благодаря которым мы сегодня можем называться украинской нацией! Героям Слава", - написал певец.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

К слову, на фронте Виталий подбадривал украинскую армию и с помощью своих военных песен.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

В свою очередь поклонники звезды пожелали ему беречь себя и верить в победу.

Напомним, недавно Виталия Козловского заподозрили в прекращении службы в рядах ВСУ. Артист уже ответил на упреки и признался, куда исчез.

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