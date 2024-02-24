Мобилизированный Виталий Козловский показал редкие кадры со своей службы в ВСУ: "Много изменений"

Артист показал условия, в которых проходила его служба.
Украинский певец Виталий Козловский ошеломил кадрами, сделанными во время своей службы в ВСУ.
Звезда с июня прошлого года защищает Украину от оккупантов. Так, Виталий в своем фотоблоге опубликовал серию кадров и показал, в каких условиях находится уже больше полугода. В частности, как он еще в начале своей службы летом жил в полевых условиях и вместе с побратимами отправлялся на боевые задания и готовил еду.
На одном из кадров видно, как истощенный Козловский шепотом говорит, что он "з*еб*лся". В подборке фото артист также показал момент, как он получал стрелковое оружие, а затем, как его побратим сидит в танке.
"За два года полномасштабной произошло много изменений в жизни. Рандомные воспоминания. Спасибо всем Героям, благодаря которым мы сегодня можем называться украинской нацией! Героям Слава", - написал певец.
К слову, на фронте Виталий подбадривал украинскую армию и с помощью своих военных песен.
В свою очередь поклонники звезды пожелали ему беречь себя и верить в победу.
Напомним, недавно Виталия Козловского заподозрили в прекращении службы в рядах ВСУ. Артист уже ответил на упреки и признался, куда исчез.
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