Мобилизированный Виталий Козловский показался на фронте и объяснил, почему вернулся в Киев

Украинский певец Виталий Козловский, который ныне служит в рядах ВСУ, объяснил, почему возвращался в Киев.

По словам исполнителя, в столице его ждала важная задача. Ко Дню Независимости Украины артист выступил на концерте "Национальная легенда", где вручают одноименную президентскую награду. Как отметил Козловский, выступление будет показано в эфире 26 августа.

"Цель моего приезда в Киев – ежегодная президентская награда "Национальная легенда". 26 августа в эфире", — поделился певец.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Тем временем, в День Независимости Украины Виталий Козловский показался в военной форме на фронте и поздравлял с особой датой. Вполне возможно, что артист уже вернулся на службу.

"Каждый сантиметр родной земли, который удалось отстоять, пропитан кровью… Это самая высокая цена, которую мы платим за право свободно жить у себя дома и строить свое будущее. Давайте не забывать об этом. Давайте говорить на украинском со своими детьми. Говорить спасибо и помогать военным. Давайте не ссориться, а объединяться. Потому что одну ветку переломить легко. А целую охапку невозможно. Мы украинцы! И это гордость! Мы боремся ради победы и мы ее добьемся. Чем будем более объединены, тем быстрее. Слава Украине! С Днем Независимости!" – отметил певец.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Напомним, Виталия Козловского в июне мобилизовали. В настоящее время артист служит в штурмовой бригаде "Рубеж". Недавно исполнитель засветил, где именно воюет.

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