Мобилизованный Виталий Козловский показался с автоматом и признался, что делает во время воздушных тревог

Артист рассказал о своем графике во время военных учений.

Украинский певец Виталий Козловский, мобилизованный в середине июня, рассказал о своем графике во время учений.

Артист поделился новым фото с полигона, где изображен в форме и с автоматом. По словам Козловского, во время военных учений ежедневно он просыпается в 6 утра, отбой всегда в десять вечера:

"Последние дни прохождения программы боевой подготовки на полигоне. Основа всего здесь – дисциплина. Подъем в 6. Отбой в 22. Если ночью тревога – идем в укрытие. Безопасность важна! Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье есть возможность немного отдохнуть, восстановить силы ", – рассказал Козловский.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Также он поделился, что в его своде 14 человек и все они из разных уголков Украины:

"Абсолютно разные, но похожие и едины в порыве защищать родную Украину. Когда есть большая мотивация, тогда есть и силы. Даже тогда, когда их нет", – добавил артист.

Напомним, ранее Виталий Козловский показал фанатам видео во время построения. В видео певец вместе с побратимами выкрикивает украинские лозунги.

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