Мобилизированный Виталий Козловский покидает жену и новорожденного сына и отправляется на службу

Украинский певец Виталий Козловский, которого почти год назад мобилизовали, высказался о своей службе.

Артист поделился, что некоторое время находился дома. Исполнитель наслаждался мгновениями отцовства. В своем Instagram артист поделился, что новорожденный сын Оскар ему уже улыбнулся и произнес свое первое "агу".

"Дома" — такое сладкое и теплое слово. А сегодня по-особому воспринимается, потому что там мое счастье, моя семья, мой сынишка. Оскар вчера (17 апреля – прим. ред.) мне впервые улыбнулся и сказал свое первое слово – "агу", — поделился исполнитель.

Виталий Козловский с женой и сыном / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Впрочем, Виталий Козловский вынужден покинуть жену и новорожденного сына. Как поделился артист, он отправляется дальше на службу защищать страну от российских оккупантов. Впрочем, певец уже с нетерпением ждет того, чтобы наконец-то вернуться домой.

"Пишу и реву…Что со мной? Слишком стал сентиментальным. Считаю часы, минуты, чтобы наконец обнять родных", — поделился певец.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Жена артиста – Юлия Бакуменко – в комментариях тоже отметила, что они с сынишкой уже ждут папу: "Папа, очень-очень ждем дома".

Напомним, недавно Виталий Козловский показал новое фото с новорожденным сыном. Артист также вспомнил о беременности жены и опубликовал ее нежные снимки.

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