Мобилизированный Виталий Козловский признался, где сейчас служит после перевода с Нацгвардии

Исполнитель рассказал, почему он уже не служит в Донбассе.

Мобилизированный украинский певец Виталий Козловский признался, где сейчас служит и почему его перевели из Нацгвардии в другое подразделение.

В эфире радио "Армия FM" музыкант поделился, что на самом деле не может раскрывать много деталей, ведь это военная тайна. Однако артист может сказать, что его служба проходит в Киеве. До перевода Козловский находился в Донецкой области.

"Это военная тайна на самом деле. Единственная радость, о которой я могу сказать, радость для всех моих близких, что сейчас моя служба проходит непосредственно не на Донбассе, я сейчас нахожусь в части Киева", — признался исполнитель.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Певец добавил, что перевестись из Нацгвардии – это была не его инициатива, а тех людей, с которыми он сейчас служит.

"Это была не моя действительно инициатива перевода. Это была инициатива тех, к кому я сейчас перевелся", — признался артист.

Между тем радиоведущий Сергей Гагарин, который вел разговор с артистом, предположил, что Виталий Козловский служит в рядах Вооруженных сил Украины. Дело в том, что в Нацгвардии военная форма оливковая, а в ВСУ – пиксель, а исполнитель сейчас именно в такой одежде.

Виталий Козловский / Фото: t.me/Kulturnaya_Prachechnaya

"Запутана вся история, но точно можно сделать вывод, что Виталий Козловский сейчас служит в Вооруженных силах Украины", — отметил радиоведущий.

Напомним, Виталия Козловского мобилизовали в июне этого года. Он служил в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии "Рубеж". Однако уже в середине октября артист сообщил, что его перевели в другое подразделение. Недавно артист шокировал, как едва не погиб на фронте. Тогда позиции Козловского и его побратимов обстреляли оккупанты. Как признался исполнитель, он прощался с жизнью.

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