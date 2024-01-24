Мобилизированный Виталий Козловский рассказал о службе в ВСУ: "Скучаю по легкости"

Украинский певец Виталий Козловский, которого в июне прошлого года мобилизовали, рассказал о своей службе в рядах ВСУ.

Исполнитель в Instagram-stories опубликовал пост, где появился в военной форме и поделился своим мнением. Артист отметил, что война уже длится 700 дней и не ясно, когда она закончится. Тем не менее, Козловский подчеркнул, что его вера с каждым днем растет, а также любовь к Родине и украинцам, которые отдают последнее, чтобы помочь.

"700 дней ада в нашей стране. Мечта о победе остается мечтой. Вера есть, надежда не умерла, любовь к Родине и людям, которые делают добро, растет. Спасибо всем совестным", — высказался Козловский.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Певец также поделился, что на службе ему не легко и что он иногда скучает по беззаботным временам. Также артист признался, что создавать новые композиции практически невозможно. Однако ему удалось подготовить песню, премьера которой в скором времени состоится.

"Очень скучаю по легкости... И хотя сейчас практически невозможно совместить творчество с настоящим, вопреки всем перипетиям скоро выйдет в свет отражение моих мыслей", — поделился певец.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Напомним, недавно певица Оля Цибульская рассказала о многолетней дружбе с Виталием Козловским. Также артистка заинтриговала их дуэтом.

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